GRABADO el 12-08-2025

Ola de asaltos en Lima Sur: robos de vehículos, atracos al paso y asalto en manada a barbería

San Juan de Miraflores mostró nuevamente su rostro más violento cuando tres delincuentes armados cruzaron la pista y abordaron al conductor de una camioneta 4x4. Tras bajarlo a golpes, intentaron huir. Algunas personas presenciaron el hecho, pero el miedo evitó que intervinieran. Solo cuando un transeúnte intentó ayudar, los hampones lograron encender el vehículo y fugar.



En otro punto del distrito, dos jóvenes estaban por ingresar a su vivienda cuando fueron sorprendidos por un sujeto armado. Aunque uno de ellos intentó resistir, la aparición de un cómplice en motocicleta lo obligó a desistir. En las imágenes de otra cámara se observa cómo la acompañante del joven entrega su celular para evitar que la situación escale.



VILLA EL SALVADOR



La jornada delictiva no terminó allí. En Villa El Salvador, una barbería fue escenario de un violento robo en manada. Cinco delincuentes encapuchados derribaron de una patada la puerta de vidrio y entraron amenazando a clientes y trabajadores, incluso a una mujer con un coche de recién nacido. Armados y con extrema violencia, se apoderaron de pertenencias y dinero antes de ordenar que todos abandonaran el local.



La policía logró capturar a parte de la banda conocida como Los Gatilleros de Villa, en cuyo poder se hallaron celulares robados y droga. Uno de los detenidos resultó ser menor de edad. Los otros dos integrantes continúan prófugos, mientras vecinos y autoridades advierten que la falta de iluminación y la alta incidencia de robos en la zona mantienen en zozobra a la población.

