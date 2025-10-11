"Mientras que cumplan su palabra": Transportistas se reúnen con Gobierno y llegan a estos acuerdos
Los gremios de transportistas se han reunido el presidente José Jerí para evaluar el grave panorama de extorsiones y asesinatos a choferes y cobradores. Luego de esta reunión, anunciaron que se llegó a una serie de acuerdos.
Detenido por confusión en Tumbes: Policía llegó a la casa para investigar supuesto robo de energía.
"Mientras que cumplan su palabra": Transportistas se reúnen con Gobierno y llegan a estos acuerdos.
El presidente José Jerí lidera operativo en penal Ancón I: Se hallaron celulares y accesorios..
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 11 DE OCTUBRE DEL 2025.
¡Un paraíso moderno de piedra! Estatuas gigantes, cuevas y una vista impresionante de Cusco.
Denuncias de abuso sexual, desobediencia y enriquecimiento ilícito: ¿Cómo llega Jerí a presidencia?.
Lo detuvieron en su casa y hasta le habrían pedido dinero: Sujeto fue confundido con su hermano.
Dina Boluarte reaparece y niega intento de fugar: "He estado descansando como corresponde".
¡Balacera captada en vivo! Toman rehenes, disparan y hieren a anciana en mercado en Rímac.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 11 DE OCTUBRE DEL 2025.
Por qué Latinoamérica es tan corrupta.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL MIÉRCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025.
Politólogo consideró que José Jerí "debe tener un gabinete que lo distinga del Congreso".
He sufrido tres infartos: la confesión más dura de Haydeé Cáceres.
Dina Boluarte reapareció públicamente después de ser vacada por el Congreso.
Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.
