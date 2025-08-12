GRABADO el 12-08-2025

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

Desde América Noticias

¿Patricio Parodi cambió luego de su ruptura con Luciana Fuster? América Espectáculos (HOY).

¿Se terminó la amistad entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren? América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS 5 razones por las que Rebeca Escribens no renunciaría shorts.

Santa Rosa: corazón peruano en el Amazonas Domingo al Día Perú.

Opciones para celebrar el día del niño Domingo al Día Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandra Baigorria sobre su amistad con Mario Irivarren shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Patricio Parodi no le cree a Rosángela Espinoza shorts.

Sanguchones llenos de sabor Domingo al Día Perú.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

CUARTO PODER Falsas ofertas laborales engañan con cobros ilegales shorts.

Escándalo por irregularidades en millonario programa de Acuña Cuarto Poder Perú.

CUARTO PODER Red policial acusada de extorsionar en operativos cae en Lima. shorts.

Congresistas cuestionados presidirán comisiones clave Primera Edición Noticias Perú.

Tensión por bandera en isla amazónica entre Perú y Colombia Primera Edición Noticias Perú.

Reportan sospechoso pago exprés de deuda de presidente de EsSalud Cuarto Poder Perú.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

¿Patricio Parodi cambió luego de su ruptura con Luciana Fuster? América Espectáculos (HOY)

video

¿Se terminó la amistad entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren? América Espectáculos (HOY)

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS 5 razones por las que Rebeca Escribens no renunciaría shorts

video

Santa Rosa: corazón peruano en el Amazonas Domingo al Día Perú

video

Opciones para celebrar el día del niño Domingo al Día Perú

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandra Baigorria sobre su amistad con Mario Irivarren shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Patricio Parodi no le cree a Rosángela Espinoza shorts

video

Sanguchones llenos de sabor Domingo al Día Perú

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

CUARTO PODER Falsas ofertas laborales engañan con cobros ilegales shorts

video

Escándalo por irregularidades en millonario programa de Acuña Cuarto Poder Perú

video

CUARTO PODER Red policial acusada de extorsionar en operativos cae en Lima. shorts

video

Congresistas cuestionados presidirán comisiones clave Primera Edición Noticias Perú

video

Tensión por bandera en isla amazónica entre Perú y Colombia Primera Edición Noticias Perú

video

Reportan sospechoso pago exprés de deuda de presidente de EsSalud Cuarto Poder Perú

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 14 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo