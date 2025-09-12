GRABADO el 12-09-2025

¿Sabías que en las Elecciones 2026 cada partido deberá presentar 263 candidatos?

Este nuevo escenario responde al retorno de la bicameralidad, después de 36 años, con un Congreso dividido en senadores y diputados.

Así, cada organización política deberá garantizar una representación completa en todos los espacios del proceso electoral. Más información aquí https://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2026-partidos-deberan-presentar-263-candidatos-total-informa-jne-1042693.aspx

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Día del Programador Informático

Día del Programador Informático

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

