GRABADO el 08-09-2025

ADIÓS JAIME CHINCHA UNO MÁS ENVIVO

Únete al DISCORD: https://discord.gg/UxEMCxkN



Suscríbete y aprovecha 350 beneficios clubelcomercio.pe.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

ADIÓS JAIME CHINCHA UNO MÁS ENVIVO.

Atentado terrorista en Jerusalén deja 6 muertos y desata ofensiva israelí El Comercio.

Polémicos audios de Juan José Santiváñez: lo que revela el peritaje de Fiscalía TQH EN VIVO.

Contratación de Betssy Chávez en el Congreso sería improcedente según José Jerí Mirada de Fondo.

Imágenes que dejó el avistamiento de la luna de sangre en el mundo El Comercio.

¿Cuándo va a cambiar el transporte público en Lima? El Comercio.

EN VIVO ECLIPSE LUNAR 2025: ASÍ SE VE LA LUNA DE SANGRE DEL 7 DE SEPTIEMBRE El Comercio.

Maduro exige respeto a Trump y descarta guerra pese a presión militar de EE.UU. El Comercio.

"No somos un club millonario: Entrevista a Fernando Cabada, gerente de Alianza Lima El Comercio.

Increíble ataque de Israel a edificio residencial en Gaza El Comercio.

Ataque ruso con más de 800 drones destruye parte del gobierno en Kiev El Comercio.

Gisela Valcárcel vuelve a la Teletón y a la TV después de tres años El Comercio.

EN VIVO: TRUMP RENOMBRA EL PENTÁGONO POR "DEPARTAMENTO DE GUERRA" EN MEDIO TENSIÓN CON VENEZUELA.

Gobierno de Trump arresta a 475 inmigrantes en la planta Hyundai en Georgia El Comercio.

Explosión en Trujillo: ¿Quiénes están detrás de los constantes ataques? El Comercio.

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.