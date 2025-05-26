GRABADO el 26-05-2025

Al Día con Willax - MAY 26 - VIOLENTO ENFRENTAMIENTO ENTRE PANDILLEROS Y POLICÍAS Willax

Por naturaleza y convicción, Willax Televisión es un medio de comunicación que promueve, alienta y defiende una prensa libre y democrática para el Perú. Transmite valores y cree que el periodismo puede ser un oficio responsable, independiente y entretenido.

Transmite en HD a través del canal 1 de señal abierta digital (TDT), MovistarTV C12 y 712HD, ClaroTV C12 y 512HD, DirecTV 1191HD, Best Cable C8 y más de 100 cableoperadores a nivel nacional.

Consulta la programación de Willax Televisión aquí y conoce la hora de emisión de todos los programas de entretenimiento, novelas, programas y debates políticos: http://willax.pe/Programacion

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Desde Willax Televisión

Yo Caviar - MAY 26 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - MAY 26 - 3/5 - EMPRESARIO ES EXTORSIONADO POR NO PAGAR 10 MIL SOLES Willax.

Al Día con Willax - MAY 26 - HALLAN CUERPO CALCINADO EN MOTÍCULO DE BASURA Willax.

Al Día con Willax - MAY 26 - "DETENCIÓN DE OLLANTA HUMALA ES INCONSTITUCIONAL" Willax.

Al Día con Willax - MAY 26 - VIZCARRA ESTARÍA PLANEANDO HUIR DEL PAÍS Willax.

Al Día con Willax - MAY 26 - LEY QUE PENALIZA A ADOLESCENTES ENCIENDE EL DEBATE Willax.

Al Día con Willax - MAY 26 - DETONARON EXPLOSIVO POR NO PAGAR 10 MIL SOLES Willax.

Al Día con Willax - MAY 26 - MOTOCICLISTA MUERE TRAS SER ATROPELLADO Willax.

Al Día con Willax - MAY 26 - MOTOCICLISTAS ROBAN USANDO CHALECO Y CASCO OBLIGATORIO Willax.

Al Día con Willax - MAY 26 - 2/5 - BOLUARTE INICIÓ TRÁMITE PARA DUPLICAR SU SUELDO Willax.

Al Día con Willax - MAY 26 - CHOFER DE CÚSTER ROMPE ESPEJOS DE BUS TRAS DISCUSIÓN Willax.

Al Día con Willax - MAY 26 - VIOLENTO ENFRENTAMIENTO ENTRE PANDILLEROS Y POLICÍAS Willax.

Al Día con Willax - MAY 26 - CONDUCTOR EBRIO INTENTO DARSE A LA FUGA TRAS ATROPELLAR A MOTOCICLISTA.

Al Día con Willax - MAY 26 - MOTOCICLISTA MUERE TRAS SER ATROPELLADO POR CONDUCTOR EBRIO Willax.

Al Día con Willax - MAY 26 - 1/5 - MÁS DE 20 HERIDOS TRAS ACCIDENTE MÚLTIPLE Willax.

Además hoy día 26 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Willax Televisión

video

Yo Caviar - MAY 26 - 1/1 Willax

video

Al Día con Willax - MAY 26 - 3/5 - EMPRESARIO ES EXTORSIONADO POR NO PAGAR 10 MIL SOLES Willax

video

Al Día con Willax - MAY 26 - HALLAN CUERPO CALCINADO EN MOTÍCULO DE BASURA Willax

video

Al Día con Willax - MAY 26 - "DETENCIÓN DE OLLANTA HUMALA ES INCONSTITUCIONAL" Willax

video

Al Día con Willax - MAY 26 - VIZCARRA ESTARÍA PLANEANDO HUIR DEL PAÍS Willax

video

Al Día con Willax - MAY 26 - LEY QUE PENALIZA A ADOLESCENTES ENCIENDE EL DEBATE Willax

video

Al Día con Willax - MAY 26 - DETONARON EXPLOSIVO POR NO PAGAR 10 MIL SOLES Willax

video

Al Día con Willax - MAY 26 - MOTOCICLISTA MUERE TRAS SER ATROPELLADO Willax

video

Al Día con Willax - MAY 26 - MOTOCICLISTAS ROBAN USANDO CHALECO Y CASCO OBLIGATORIO Willax

video

Al Día con Willax - MAY 26 - 2/5 - BOLUARTE INICIÓ TRÁMITE PARA DUPLICAR SU SUELDO Willax

video

Al Día con Willax - MAY 26 - CHOFER DE CÚSTER ROMPE ESPEJOS DE BUS TRAS DISCUSIÓN Willax

video

Al Día con Willax - MAY 26 - VIOLENTO ENFRENTAMIENTO ENTRE PANDILLEROS Y POLICÍAS Willax

video

Al Día con Willax - MAY 26 - CONDUCTOR EBRIO INTENTO DARSE A LA FUGA TRAS ATROPELLAR A MOTOCICLISTA

video

Al Día con Willax - MAY 26 - MOTOCICLISTA MUERE TRAS SER ATROPELLADO POR CONDUCTOR EBRIO Willax

video

Al Día con Willax - MAY 26 - 1/5 - MÁS DE 20 HERIDOS TRAS ACCIDENTE MÚLTIPLE Willax

Todos los videos desde Willax Televisión en Youtube.

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