GRABADO el 04-10-2025

EE.UU. acusa a Gustavo Petro de politizar el proceso de paz en Colombia El Comercio

Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos criticó duramente las políticas irresponsables del presidente colombiano Gustavo Petro y cuestionó la continuidad de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, creada en 2017 para apoyar la reintegración de excombatientes de las FARC.



El embajador estadounidense Mike Waltz acusó al actual gobierno colombiano de politizar el proceso de paz, alegando que la misión de la ONU ha ampliado su mandato para reflejar excesivamente las prioridades políticas del Ejecutivo, incluidas las relacionadas con minorías étnicas.



Washington señaló que está revisando el mandato y su financiamiento, mientras Petro respondió en la red X pidiendo a EE.UU. que no se entrometa en la política interna de Colombia.



La tensión diplomática se agrava después de que Estados Unidos revocara la visa del mandatario colombiano, tras su participación en una manifestación propalestina en Nueva York donde instó al ejército estadounidense a desobedecer órdenes.



La canciller Rosa Villavicencio renunció a su visa en señal de protesta y no asistió a la reunión del Consejo de Seguridad. La ONU decidirá a finales de octubre si extiende o no la misión en Colombia, en medio del creciente malestar político entre Bogotá y Washington.



