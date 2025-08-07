GRABADO el 08-08-2025

Caen presuntos extorsionadores que amenazaban a una familia

Agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) Virú lograron desarticular una presunta organización criminal dedicada a la extorsión, luego de que un ciudadano denunciara amenazas contra sus hijos menores de edad y familiares. Los delincuentes exigían la suma de s/ 20,000 mediante mensajes intimidatorios enviados desde números desconocidos, lo que activó de inmediato un operativo policial bajo la coordinación del Ministerio Público.



Gracias a un pago controlado de s/ 600 realizado en una agencia bancaria, se identificó y capturó en flagrancia a Manuel Jordan Remigio Mantilla (23). A su vez, el cruce de información con Osiptel permitió vincular uno de los números extorsivos con el IMEI del celular usado por Perlita Flores Aspajo (23), cuya detención se efectuó en su vivienda ubicada en calle El Zanjón puente Virú.



El coronel Johnny Huamán, jefe de la Divincri de La Libertad detallo que estos sujetos presuntamente integrarían la banda criminal los injertos de Virú.



Los análisis forenses a los celulares incautados confirmaron la participación de otros presuntos involucrados, como Joel Valdez Rebaza y Cristina Samira Valdez Flores, quienes operaban supuestamente de la cuenta de WhatsApp desde donde se enviaban las amenazas. Los detenidos fueron puestos a disposición del fiscal para las diligencias legales.



