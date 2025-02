El presidente de Estados Unidos, #DonaldTrump, anunció el miércoles que revertirá las concesiones que el gobierno de #JoeBiden había hecho al petróleo venezolano en noviembre de 2022.



En una publicación en Truth Social, #Trump aseguró que las condiciones impuestas en ese momento "no han sido cumplidas por el régimen venezolano". "Por lo tanto, ordeno que el ineficaz e incumplido 'Acuerdo de Concesión' de Biden se rescinda a partir de la opción de renovación del 1 de marzo", escribió Trump.



La licencia ampliada permitía a #Chevron Corp importar petróleo o productos petrolíferos producidos por sus empresas en #Venezuela. Según el Departamento del Tesoro, estas concesiones se decretaron tras el compromiso del gobierno venezolano y la oposición de reanudar las conversaciones políticas. Sin embargo, a inicios de 2025, #NicolásMaduro juró como presidente para un tercer mandato en medio de acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición.



La autorización otorgada en 2022 impedía que PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) recibiera ganancias por las ventas de petróleo de la subsidiaria Chevron. Trump también justificó la revocación de la licencia al afirmar que Venezuela no ha cumplido con "recibir a migrantes irregulares deportados al ritmo rápido que habían acordado".



Desde la asunción de Trump, tres aviones con deportados han llegado a Venezuela, el más reciente aterrizando en Caracas el lunes. Poco después de asumir la presidencia, Trump adelantó que "probablemente" Estados Unidos dejaría de "comprar petróleo a Venezuela" porque "no necesitamos su petróleo".



Este anuncio ocurre un día después de que la Casa Blanca reiteró que Trump "se opone al régimen de Maduro", tras una consulta a la secretaria de prensa Karoline Leavitt sobre las declaraciones del enviado para misiones especiales, #RichardGrenell. Durante el fin de semana, Grenell aseguró que "Donald Trump es alguien que no quiere un cambio de régimen".



Grenell viajó a finales de enero a #Caracas para reunirse con Maduro y presionar al gobierno venezolano a aceptar deportados, así como negociar la liberación de seis estadounidenses encarcelados en Venezuela. El gobierno venezolano afirmó que la reunión "transcurrió en el marco del respeto mutuo" y abordó temas como la #migración, el impacto de las sanciones económicas contra Venezuela, la situación de ciudadanos estadounidenses detenidos y la integridad del sistema político venezolano.



Trump aplicó sanciones económicas al sector petrolero y gasífero de Venezuela a principios de 2019, como parte de su política de presión máxima durante su primer mandato.



