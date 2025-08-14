Trump manda tropas al mar del Caribe para frenar cárteles de la droga El Comercio
Estados Unidos ha iniciado el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe para contrarrestar amenazas de cárteles de la droga latinoamericanos designados como organizaciones terroristas globales, según fuentes citadas por Reuters.
El presidente Trump ordenó al Pentágono preparar opciones operativas, continuando una estrategia enfocada en reforzar la seguridad fronteriza y contener la migración. En los últimos meses, EE.UU. ya había desplegado buques de guerra y reforzado la vigilancia aérea para recopilar inteligencia y frenar el narcotráfico.
noticiashoy breakingnews EstadosUnidos Caribe Trump cárteles narcoterrorismo Pentágono seguridad
Estados Unidos despliegue militar Caribe
cárteles designados terroristas
Trump narcoterrorismo
Pentágono opciones operativas
seguridad fronteriza EE.UU.
despliegue aéreo naval Caribe
Sinaloa Cartel terrorista
Tren de Aragua terrorista
vigilancia aérea narcotráfico
buques de guerra anticárteles
política migratoria Trump
amenazas al Caribe meridional
operativo militar mar Caribe
combate al narcotráfico EEUU
inteligencia contra cárteles
seguridad hemisférica
acción militar sin tropas en México
narcoterrorismo internacional
presidencial Trump 2025
fuerza militar contra cárteles
