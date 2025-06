GRABADO el 22-06-2025

Julie Freundt: "Soñé con poder tener un hijo" y su dura verdad del amor y la soledad

¡Prepárate para la entrevista más íntima y cruda con Julie Freundt! La aclamada voz de la música criolla abre su corazón como nunca antes, revelando las batallas personales y las profundas verdades que forjaron su camino hacia la autoaceptación y la plenitud.



En un testimonio verdaderamente desgarrador, Julie confiesa un dolor profundo que marcó su vida: "¡ME DEPRIMÍ cuando me dijeron que NO PODÍA ser MAMÁ!". Descubre la dura realidad que enfrentó, sus sueños de tener un hijo (biológico) y cómo esa experiencia transformó su camino. A pesar de no tener hijos biológicos, Julie revela con orgullo: "he tenido muchos hijos de los que me he hecho cargo", mostrando su definición más amplia de la maternidad.



Pero las revelaciones de Julie Freundt no terminan ahí. En esta conversación imperdible, también aborda su "dura verdad del amor y la soledad":



Sus muchos amores: "Yo me he enamorado muchas veces" y cómo "en algún momento pensé que me casaría".



La presión social y familiar: "Mi mamá siempre me preguntaba cuándo me iba a casar".



Su poderosa aceptación de la soltería: "Estar sola NO es ser infeliz" y cómo "no le cierro la puerta al amor".



Cómo encontró la paz interior y su propósito: "Siento que tengo una vida plena", cómo "me hace feliz seguir con mi propósito de vida", y cómo "aprendí a no buscar las respuestas afuera sino adentro".



Sus reflexiones sobre sus raíces musicales "Mis papás cantaban a dúo" y sus aspiraciones artísticas "quiero que Augusto me ordene en la canción criolla".



Si quieres conocer la verdadera historia detrás de la artista, entender su viaje emocional hacia la autoaceptación y la plenitud personal, y escuchar un mensaje inspirador sobre el amor, la maternidad no convencional y la felicidad, ¡esta es la entrevista que no puedes perderte!



JulieFreundt EntrevistaExclusiva Maternidad Depresión SaludMental AmorPropio SoledadFeliz VidaPlena ArtistaPeruana CantanteCriolla HistoriaDeVida SuperaciónPersonal BienestarEmocional FarándulaPerú Relaciones



