María Corina Machado: Si Maduro quiere la paz, debe irse ya Noticias del 12 de octubre de 2025
EE. UU. y China avivan temores de una guerra comercial
Madagascar denuncia intento de golpe de Estado
Netanyahu dice que Israel logró "tremendas victorias"
Lluvias en México dejan 44 muertos
Filipinas y China se acusan por choque de barcos en mar en disputa
Machado a Maduro: Si quieres la paz, debes irte
00:00 - 00:20 EE. UU. y China avivan temores de una guerra comercial
00:20 - 00:40 Madagascar denuncia intento de golpe de Estado
00:40 - 01:09 Netanyahu dice que Israel logró "tremendas victorias"
01:09 - 01:31 Lluvias en México dejan 44 muertos
01:31 - 01:51 Filipinas y China se acusan por choque de barcos en mar en disputa
01:51 - 02:15 Machado a Maduro: Si quieres la paz, debes irte
María Corina Machado: Si Maduro quiere la paz, debe irse ya Noticias del 12 de octubre de 2025.
Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.
