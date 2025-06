GRABADO el 18-06-2025

Fallo contra de TRUMP sobre PASAPORTES para personas TRANSGÉNERO y NO BINARIAS Gestión

En un nuevo revés dentro de la política interna de DonaldTrump, la jueza federal Julia Kobick, del distrito de Massachusetts, bloqueó este martes la orden presidencial que impedía a personas transgénero y no binarias elegir su identidad de género en los pasaportes de EE.UU. gracias a un fallo que permite ahora seleccionar M, F o X al aplicar, renovar o cambiar un pasaporte. Kobick determinó que la medida viola los derechos constitucionales de protección igualitaria al restringir opciones a personas trans y no binarias, lo que representa un obstáculo discriminatorio .



Este fallo amplía una medida cautelar inicial emitida en abril, extendiendo sus beneficios a todos los ciudadanos transgénero y no binarios sin pasaporte vigente o con necesidad de actualizar marcador de género. La jueza consideró que los demandantes probablemente demuestran un prejuicio injustificado contra ellos, al no evidenciar el gobierno ninguna razón legítima para restringir sus derechos . La decisión restituye temporalmente una política más inclusiva establecida en 2021, antes de la restrictiva orden ejecutiva del 20 de enero de 2025



noticiashoy breakingnews transgénero nobinario Trump JuliaKobick pasaportes derechosciviles ACLU igualdad



