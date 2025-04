GRABADO el 03-04-2025

El crimen de Vilma Cruz Pinedo: Cantante folclórica asesinada por su pareja y hallada en una maleta

Vilma Cruz Pinedo, una joven cantante folclórica, desapareció y tiempo después su cuerpo fue hallado dentro de una maleta en Pasamayo. Las investigaciones culparon a su pareja, quien confesó haberla asesinado y descuartizado dejando sus restos dentro de una maleta en medio de un descampado. Conoce la trágica historia de la 'Princesita del Marañón' en el nuevo episodio Para No Olvidar.



El 11 de octubre del 2017, Vilma Evangelista Cruz Pinedo, una joven cantana peruana de folcklore desapareció y no se supo de su paradero por algunos meses. Tiempo después su cuerpo apareció dentro de una maleta en un arenal de la Variante de Pasamayo, en el kilómetro 65.3 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral ¿Cómo sucedió todo? ¿Quién fue el asesino? Te lo contamos en la siguiente nota.



El crimen de Vilma Cruz Pinedo: Cantante folclórica asesinada por su pareja y hallada en una maleta.

