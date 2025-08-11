GRABADO el 11-08-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Papa León XIV envío mitra como obsequio a parroquia chiclayana

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 11 agosto 2025



PUNO: Autoridades originarias cuestionan coordinación del Censo 2025

CUSCO: Llegan desde Tacna para exigir que no haya impunidad en caso de presunto agresor sexual de menores

AYACUCHO: Alarmante riesgo de muerte materna en embarazos adolescentes preocupa a autoridades

AREQUIPA: PNP anunció la detención de abusador de niña de 4 años que posteriormente falleció

LAMBAYEQUE: Papa León XIV envío mitra como obsequio a parroquia chiclayana

LORETO: Forado es un peligro para conductores



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

Crece tensión en la frontera, Colombia colocó bandera, Perú la retiró Pico a Pico.

Ayacucho: Alarmante riesgo de muerte materna en embarazos adolescentes preocupa a autoridades.

Cusco: Llegan desde Tacna para exigir que no haya impunidad en caso de presunto agresor sexual.

Puno: Autoridades originarias cuestionan coordinación del Censo 2025 PASÓ EN EL PERÚ.

¿CAVERO SE APUNTA? Advierten a Petro que habrá sudor y sangre por bandera colombiana en Perú.

NINGUNEADOS POR CULPA DE DINA Donald Trump ningunea Lima por ser una de las ciudades más inseguras.

¡VÍCTIMA ESTABA DETENIDA! Tras la indignación por violenta agresión a mujeres, PNP pide disculpas.

PASÓ EN EL PERÚ: Papa León XIV envío mitra como obsequio a parroquia chiclayana.

"¡ES UNA PROVOCACIÓN!" Nuevos incidentes en la isla Santa Rosa elevan la tensión con Colombia.

PROMETE SACUDIR AL GOBIERNO Comparsa ayacuchana estrena clip contra Dina Boluarte y el Congreso.

PELIGROSO Analista advierte que la instauración de un Senado agravará el desequilibrio de poderes.

ADVERTENCIA Esta es la lección que nos dejó la elección del actual Congreso, de cara al 2026.

Congresistas peruanos y políticos colombianos quieren guerra Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Arequipa: Fiscalía da detalles sobre robo cibernético millonario a instituciones públicas.

Loreto: Loretanos rechazan declaraciones de Petro sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.