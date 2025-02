El presidente de Estados Unidos, #DonaldTrump, firm贸 el mi茅rcoles una nueva serie de 贸rdenes ejecutivas, incluyendo una destinada a evitar que se destinen fondos del gobierno a apoyar la #inmigraci贸n ilegal y otra enfocada en eliminar regulaciones que su administraci贸n considera "extralimitaciones".



Una de las 贸rdenes proh铆be el uso de dinero federal para #migrantes en situaci贸n irregular y ordena a todas las agencias identificar cualquier programa financiado con fondos p煤blicos que pueda estar benefici谩ndolos. Sin embargo, la Casa Blanca no especific贸 qu茅 prestaciones se ver铆an afectadas. Generalmente, las personas sin documentos legales en el pa铆s no califican para recibir ayudas gubernamentales, salvo atenci贸n m茅dica de emergencia. Adem谩s, los ni帽os tienen derecho a educaci贸n p煤blica gratuita desde el jard铆n de infantes hasta el 12.潞 grado, independientemente de su estatus migratorio, seg煤n un fallo de la Corte Suprema de 1982.



El documento tambi茅n hace referencia a la reforma de asistencia social de 1996, que niega la mayor铆a de las prestaciones p煤blicas a quienes se encuentran en el pa铆s de manera ilegal. No obstante, la orden se帽ala que esta ley ha sido socavada gradualmente. Como resultado, podr铆a afectar a personas que han recibido permiso condicional humanitario bajo la administraci贸n de Joe Biden, ya que se les considera "no ciudadanos que califican". Estas personas pueden acceder a algunas prestaciones en funci贸n de sus ingresos, pero solo despu茅s de cinco a帽os, aunque algunos estados han reducido este per铆odo de espera.



Dentro de este grupo se incluyen m谩s de 900.000 migrantes que ingresaron al pa铆s mediante la aplicaci贸n CBP One utilizada en los cruces fronterizos con #M茅xico, as铆 como m谩s de 500.000 cubanos, haitianos, nicarag眉enses y venezolanos que llegaron a EE.UU. bajo el programa de parole humanitario. Ambos programas fueron cancelados por el gobierno de Trump.



Otra orden ejecutiva firmada por el presidente proh铆be el uso de fondos federales en jurisdicciones "santuario" estatales o locales. Estas ciudades impiden que las fuerzas de seguridad locales colaboren con las autoridades federales de inmigraci贸n.



Por otro lado, #Trump emiti贸 una orden que instruye a los jefes de cada agencia a revisar todas las regulaciones en conjunto con miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. Seg煤n la orden, cualquier normativa que sea inconsistente con las pol铆ticas del Gobierno deber谩 ser eliminada o modificada. Esta medida forma parte de la iniciativa de Musk para reducir gastos gubernamentales, la cual ya enfrenta numerosos desaf铆os legales.



Cabe recordar que, en su primer d铆a en el cargo, Trump firm贸 10 贸rdenes ejecutivas sobre inmigraci贸n. Entre ellas, destacan la eliminaci贸n de la ciudadan铆a autom谩tica para personas nacidas en Estados Unidos y la prohibici贸n del asilo en la frontera sur. Sin embargo, la orden sobre la ciudadan铆a por nacimiento ha sido temporalmente bloqueada en los tribunales.



Los acontecimientos de #EstadosUnidos, Am茅rica Latina y el mundo, en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del pa铆颅s, #ElMundoalD铆颅a ofrece informaci贸n del acontecer mundial, desde nuestros estudios en Washington, la capital de Estados Unidos. [Lunes a viernes | 30 minutos]



Ent茅rate m谩s en: https://gestion.pe/



#noticiasinternacionales #mundo #diariogesti贸n #econom铆a

Noticias adicionales en Diario Gesti贸n

Las CLAVES para entender el POR QU脡 UCRANIA "perdi贸" ante VLADIMIR PUTIN | Gesti贸n

馃敶 Noticias del 21 de febrero: SENADO APRUEBA PRESUPUESTO PARA DEPORTACIONES | Noticiero completo

TRUMP sugiere que ZELENSKI y PUTIN se sienten a negociar la PAZ | Gesti贸n

MAYO ZAMBADA pide ser repatriado a M脡XICO para evitar la PENA de MUERTE en ESTADOS UNIDOS | Gesti贸n

TRUMP acusa a UCRANIA de EMPEZAR la GUERRA y llama a ZELENSKI "DICTADOR" | Gesti贸n

HAM脕S acusa a ISRAEL de querer "reactivar la guerra" en GAZA | Gesti贸n

NETANYAHU advierte con VENGANZA contra HAM脕S por REH脡N FALLECIDA, SHIRI BIBAS| Gesti贸n

ZELENSKI NIEGA A TRUMP el acceso de EE.UU. a RECURSOS MINERALES de UCRANIA | Gesti贸n

馃敶 Noticias del 20 de febrero: TRUMP FRENA FONDOS FEDERALES PARA MIGRANTES | Noticiero completo

SHEINBAUM promete que ESTADOS UNIDOS no INVADAR脕 M脡XICO para luchar contra el NARCOTR脕FICO | Gesti贸n

Las NOTICIAS ECON脫MICAS en el MUNDO m谩s importantes de la SEMANA | Gesti贸n

ZELENSKI ofrece RENUNCIAR a la PRESIDENCIA de UCRANIA s铆 los aceptan en la OTAN | Gesti贸n

馃毃 D贸lar por debajo de S/ 3.70: 驴Oportunidad o advertencia? 馃挵馃搲鈦 | Directo a la vena

馃數 Noticias del 20 de febrero: DECRETOS POL脡MICOS Y ARRESTOS A MIGRANTES | Noticiero Mediod铆a

馃數 Noticias del 21 de febrero: MADURO ACEPTA A DEPORTADOS DE GUANT脕NAMO | Noticiero Mediod铆a

Adem谩s hoy d铆a 23 de Febrero en el calendario del Per煤.

M谩s videos de Diario Gesti贸n

Todos los videos desde el canal Diario Gesti贸n en Youtube.