GRABADO el 18-05-2025

EL PRECISO MOMENTO del choque de buque con el puente Brooklyn en Nueva York que dejó 2 muerts LR

El buque mexicano Cuauhtémoc acababa de zarpar cuando impactó contra el puente de Brooklyn en Nueva York. El choque causó caos, dejó dos fallecidos y varias personas heridas, desatando una tragedia en pleno East River.



