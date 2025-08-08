GRABADO el 08-08-2025

JAPÓN y PERÚ fortalecerán su COOPERACIÓN económica en inversiones e infraestructuras

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ¡PREVIA DE LA FECHA 5! ¿QUIÉN SE QUEDA CON LA PUNTA? FCCONLINE.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 8/08/2025 FCCRPP.

Conar: "Kevin Ortega y Bruno Pérez son LOS MEJORES ÁRBITROS del Perú" FCCRPP ENTREVISTA.

"NO es RECOMENDABLE llegar a CUSCO si NO se tiene los BOLETOS para MACHU PICCHU" ROTATIVARPP.

¡BENAVENTE SERÁ JUGADOR DE SPORTING CRISTAL! SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 8/08/2025 ROTATIVARPP.

¿'Melcochita' será declarado Patrimonio Cultural de la Nación? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

¿EE.UU. recibirá 50 MIL MILLONES al MES por ARANCELES? RPPESPECIALES.

ENVIVO ¡COMIENZA LA FECHA 5! ¡LA PUNTA ESTÁ EN RIESGO! TOCOYMEVOY.

Día del Gato: ¿Cómo cuidar bien a tu felino y evitar enfermedades? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ENCENDIDOS 8/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

¿Por qué es tan importante el Censo 2025? SHORTRPP.

¿Trump sacude la economía peruana? ¿Qué impacto tienen los nuevos aranceles? SEGMENTO PurosFactos.

JAPÓN y PERÚ fortalecerán su COOPERACIÓN económica en inversiones e infraestructuras.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO ¡PREVIA DE LA FECHA 5! ¿QUIÉN SE QUEDA CON LA PUNTA? FCCONLINE

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 8/08/2025 FCCRPP

video

Conar: "Kevin Ortega y Bruno Pérez son LOS MEJORES ÁRBITROS del Perú" FCCRPP ENTREVISTA

video

"NO es RECOMENDABLE llegar a CUSCO si NO se tiene los BOLETOS para MACHU PICCHU" ROTATIVARPP

video

¡BENAVENTE SERÁ JUGADOR DE SPORTING CRISTAL! SEGMENTO TocoYMeVoy

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 8/08/2025 ROTATIVARPP

video

¿'Melcochita' será declarado Patrimonio Cultural de la Nación? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA

video

¿EE.UU. recibirá 50 MIL MILLONES al MES por ARANCELES? RPPESPECIALES

video

ENVIVO ¡COMIENZA LA FECHA 5! ¡LA PUNTA ESTÁ EN RIESGO! TOCOYMEVOY

video

Día del Gato: ¿Cómo cuidar bien a tu felino y evitar enfermedades? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO ENCENDIDOS 8/08/2025 ENCENDIDOSRPP

video

¿Por qué es tan importante el Censo 2025? SHORTRPP

video

¿Trump sacude la economía peruana? ¿Qué impacto tienen los nuevos aranceles? SEGMENTO PurosFactos

video

JAPÓN y PERÚ fortalecerán su COOPERACIÓN económica en inversiones e infraestructuras

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 08 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo