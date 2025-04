GRABADO el 03-04-2025

Crisis económica en Bolivia: precios de alimentos se disparan y comerciantes alertan sobre escasez

La economía boliviana atraviesa un momento crítico. El costo de la canasta básica familiar ha alcanzado niveles impagables para muchas familias, afectando gravemente el comercio y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.



En mercados como el de Santos Mamani en la ciudad de El Alto, los comerciantes reportan una drástica caída en las ventas. "El comercio ya no fluye como antes", afirma el dueño de un local. La crisis también golpea a los vendedores de carne. "No hay venta y ahora tampoco hay plata, la gente ya no tiene dinero", comentó un comerciante.



Los productos esenciales han experimentado aumentos alarmantes. Una ama de casa señala que el precio del arroz por saco pasó de 300 a 600 bolivianos, mientras que el aceite de cuatro litros, que antes costaba 60 bolivianos, ahora supera los 100.



MODELO ECONÓMICO INSOSTENIBLE



Expertos señalan que el actual colapso económico es consecuencia de un modelo basado en la exportación de gas y minerales, combinado con un alto gasto público en subsidios. La periodista boliviana Helga Velásquez explica que Bolivia vivió "en una burbuja de cristal" durante años, con precios de productos básicos subvencionados por el Estado.





Ingresa a http://ptv.pe/439392 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 03/04/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 3 DE ABRIL DEL 2025.

24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 3 DE ABRIL DEL 2025.

Del Castillo sobre intoxicaciones: "Pueden cambiarle el nombre, pero hay un problema estructural".

SMP: psicóloga queda con graves secuelas neurológicas tras ser golpeada durante asalto.

Martín Vizcarra: JNE excluye a expresidente de Perú Primero tras inhabilitación.

Morgan Quero: Presentan moción de interpelación contra el ministro de Educación.

Más de 43 mil detenidos entre enero y marzo de 2025, según Renadespple.

Exjefa de Digemid revela situación crítica de la entidad: "Está secuestrada por la política".

¡Alarmante! 14 choferes asesinados por extorsionadores en lo que va del 2025.

Terror en Comas: adulto mayor muere baleado en ataque armado contra policlínico.

Incendio en Barrios Altos: damnificados denuncian que MML les exige demoler sus propias casas.

Fatal accidente en Manchay: una escolar y dos adultos fallecen y seis menores resultan heridos.

Hospitalizan a más de 50 escolares en Piura: se habrían intoxicado con alimentos de Wasi Mikuna.

Crisis económica en Bolivia: precios de alimentos se disparan y comerciantes alertan sobre escasez.

Fatal accidente en Manchay: una escolar y dos adultos fallecen y seis menores resultan heridos.

Además hoy día 04 de Abril en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.