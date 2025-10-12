GRABADO el 12-10-2025

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 12/10/2025 ADNRPP

EnVivo La noticias en la voz de los protagonistas en Ampliación de Noticias con Diana Falcón y Fernando Vivas.



ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 12/10/2025 ADNRPP



Incendio en Pamplona Alta deja más de 750 personas damnificadas SIEMPRECASARPP ENTREVISTA.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 12/10/2025.

Generación Z en el Perú: el papel de los jóvenes ante la crisis política SIEMPRECASARPP.

Internet no olvida: Cómo cuidar tu reputación en línea y proteger tus datos SIEMPRECASARPP.

Elecciones: funcionarios tienen hasta el 13 de octubre para renunciar si desean postular ADNRPP.

Congresista propone ELIMINAR el PASAJE GRTATUITO a POLICÍAS ADNRPP ENTREVISTA.

GOBIERNO DE JOSÉ JERÍ: ¿Qué debería cambiar en el COMBATE contra la CRIMINALIDAD? ADNRPP.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 12/10/2025 DOMINGOFIESTARPP.

Decenas de viviendas afectadas por incendio en Pamplona Alta ROTATIVARPP DESPACHO.

Nuevo GABINETE de JOSÉ JERÍ: ¿Quiénes podrían integrar su equipo ministerial? ADNRPP ENTREVISTA.

Simulacro Nacional Multipeligro: todo lo que debes saber para este 13 de octubre ROTATIVARPP.

Alcalde de Pataz llega a Lima tras 47 días de marcha y pide diálogo con el Gobierno ROTATIVARPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 12/10/2025 ROTATIVARPP.

Reniec alerta: actualiza tu DNI antes del 14 de octubre o podrías tener problemas para votar.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

