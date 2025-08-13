GRABADO el 13-08-2025

La Libertad: César Acuña se lava las manos y niega todas las acusaciones que embarran a su gestión

¡Negó absolutamente todo! El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, rompió su silencio y se pronunció por primera vez sobre las graves denuncias que han salpicado a su gestión en las últimas semanas. Con un tono enérgico y visiblemente molesto, deslindó tajantemente cualquier vínculo con presuntos actos de corrupción y acusó a sus opositores y a ciertos medios de comunicación de querer perjudicar su imagen y su honor político.
