Noticias 12 de octubre: NETANYAHU LISTO PARA RECIBIR A REHENES ISRAELÍES Noticiero
Aquí tienes un repaso completo de las 5 noticias más importantes de hoy, 12 de octubre de 2025: desde el acuerdo entre Israel y Hamás para liberar rehenes, hasta la muerte de la icónica actriz Diane Keaton a los 79 años.
En Gaza, Netanyahu prepara el canje de presos mientras la ONU aprueba entregar 170 000 toneladas de ayuda en Ucrania, Zelenski exhortó a Trump a mediar tras un masivo bombardeo ruso Corea del Norte exhibió su arsenal en un desfile militar México sufre decenas de muertos por intensas lluvias.
Descubre el trasfondo, impacto y enlaces clave en cada caso para que no te pierdas nada.
noticiashoy breakingnews internacional Gaza Israel Hamás DianeKeaton Ucrania CoreadelNorte México
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
Noticias 12 de octubre: NETANYAHU LISTO PARA RECIBIR A REHENES ISRAELÍES Noticiero.
EE.UU. AVANZA FASE 2 CONTRA CÁRTEL DE LOS SOLES EN VENEZUELA I radarclips.
TRUMP impone ARANCEL del 100 a CHINA y amenaza con cancelar reunión con XI JINPING Gestión.
Noticias 11 de octubre: TRUMP HABLA CON MACHADO TRAS EL NOBEL DE LA PAZ Noticiero.
El POLÉMICO HISTORIAL de JOSÉ JERÍ: el nuevo presidente del PERÚ Gestión.
VENEZOLANOS EXILIADOS ALERTAN FIN DEL TPS Y PERSECUCIÓN CHAVISTA I radar24clips.
María corina protege los votos que ganó Edmundo.
Noticias de 10 de octubre: MADURO OFRECIÓ PETRÓLEO A TRUMP A CAMBIO DE 'SU PAZ' Noticiero.
El Nobel de María corina es un estocada para Maduro.
¿Qué hizó MARÍA CORINA MACHADO para mercer el NOBEL de la PAZ 2025? La CRONOLOGÍA Gestión.
NOBEL DE LA PAZ LEGITIMA A MARIA CORINA Y AISLA A MADURO RADAR24.
Noticias 10 de octubre: PUTIN-TRUMP RECHAZAN NOBEL DE PAZ PARA MARIA CORINA MACHADO Noticiero.
¿Quiénes respaldan el NOBEL de la PAZ para MARIA CORINA MACHADO? ¿Quiénes en contra? Gestión.
PETRO EN LA MIRA POR VÍNCULO CON CHAVISMO Y CARTEL DE LOS SOLES I radar24.
¿MARÍA CORINA MACHADO MERECÍA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2025? Gestión.
Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.