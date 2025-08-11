Atentado a Miguel Uribe: Detalles del ataque en Bogotá shorts Gestión
¡Urgente! Senador Miguel Uribe Turbay gravemente herido en atentado en Bogotá. Ataque a bala en Modelia agresor detenido. ¿Qué motiva este acto violento? La policía ofrece recompensa millonaria por información. MiguelUribeTurbay AtentadoBogotá CentroDemocrático NoticiasColombia
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
CONGRESO de COLOMBIA rinde homenaje póstumo a MIGUEL URIBE TURBAY EN VIVO.
¿Quiénes eran los 5 periodistas asesinados por ISRAEL y de qué los acusaban? Gestión.
Noticias del 11 de agosto: ISRAEL EJECUTA A 5 PERIODISTAS Y LOS ACUSA DE TERRORIST4 Noticiero.
LO ÚLTIMO: TRUMP toma MEDIDAS DRÁSTICAS en Washington y EXPULSA a personas SIN HOGAR R24 EN VIVO.
ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del lunes 11 de agosto 2025.
Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia Gestión.
Atentado a Miguel Uribe: Detalles del ataque en Bogotá shorts Gestión.
Terremoto de magnitud 6,1 en Turquía: un fallecido y varios heridos tras derrumbes Gestión.
Gaza muere de hambre: ¿por qué la gente no tiene que comer? Gestión.
Más de 300 arrestados en Londres durante marcha pro 'Acción Palestina' Gestión.
Noticias del 10 de agosto: VENEZUELA ACUSA DE AGRESIÓN A EE.UU. Y RESPALDA A MADURO Noticiero.
ZELENSKI advierte que UCRANIA no cederá territorio pese a reunión TRUMP-PUTIN Gestión.
MÉXICO niega operación MILITAR de EE.UU. contra CÁRTELES en su territorio Gestión.
Adolescente ARMADO deja tres heridos en un TIROTEO en Nueva York Gestión.
Noticias del 9 de agosto: TRUMP y PUTIN pactan REUNIÓN para negociar PAZ en UCRANIA Noticiero.
Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.