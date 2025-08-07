GRABADO el 07-08-2025

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO: VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2025

ATENCIÓN Ya estamos EnVivo en 24Horas bajo la conducción de paolamoreno

Todos los detalles EN VIVO por PanamericanaTelevisión PanamericanaNoticias 2025 l TeCuidasMeCuidas

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO: VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2025.

24 Horas SJL: vecinos amenazan con linchar ladrones.

24 Horas Trujillo: intervienen a sujeto que extorsionaba desde su celda en prisión.

Aníbal Quiroga: "A la JNJ le faltan dientes, ha ordenado una reposición y simplemente no la acatan".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 7 DE AGOSTO DEL 2025.

Eduardo Ferrero sobre declaraciones de Petro: "Son lamentables, desafortunadas y hasta temerarias".

Augusto Hernández sobre isla Chinería: "No pueden obligar a Perú a litigar en la Corte de La Haya".

Aparece otra víctima de sujeto que realizó tocamientos indebidos a actriz Kimberly Pérez.

Chorrillos: extorsionadores atacan vivienda de concesionario escolar y exigen S/ 50 mil.

Tramo de la avenida Paseo Colón se reabrirá este domingo 10 de agosto.

Congreso dividido por propuesta de declarar a 'Melcochita' Patrimonio Cultural.

Congreso define nuevo cuadro de comisiones para el periodo 2025-2026.

Ministro Malaver responsabiliza a gobiernos anteriores por falta de chalecos antibalas para PNP.

Premier Eduardo Arana y una delegación de ministros visitan distrito fronterizo de Santa Rosa.

Dina Boluarte reafirma soberanía del Perú sobre isla Chinería: "No hay nada que tratar con Colombia".

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.