GRABADO el 07-08-2025

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO: VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2025

ATENCIÓN Ya estamos EnVivo en 24Horas bajo la conducción de paolamoreno
Todos los detalles EN VIVO por PanamericanaTelevisión PanamericanaNoticias 2025 l TeCuidasMeCuidas

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO: VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2025.

24 Horas SJL: vecinos amenazan con linchar ladrones.

24 Horas Trujillo: intervienen a sujeto que extorsionaba desde su celda en prisión.

Aníbal Quiroga: "A la JNJ le faltan dientes, ha ordenado una reposición y simplemente no la acatan".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 7 DE AGOSTO DEL 2025.

Eduardo Ferrero sobre declaraciones de Petro: "Son lamentables, desafortunadas y hasta temerarias".

Augusto Hernández sobre isla Chinería: "No pueden obligar a Perú a litigar en la Corte de La Haya".

Aparece otra víctima de sujeto que realizó tocamientos indebidos a actriz Kimberly Pérez.

Chorrillos: extorsionadores atacan vivienda de concesionario escolar y exigen S/ 50 mil.

Tramo de la avenida Paseo Colón se reabrirá este domingo 10 de agosto.

Congreso dividido por propuesta de declarar a 'Melcochita' Patrimonio Cultural.

Congreso define nuevo cuadro de comisiones para el periodo 2025-2026.

Ministro Malaver responsabiliza a gobiernos anteriores por falta de chalecos antibalas para PNP.

Premier Eduardo Arana y una delegación de ministros visitan distrito fronterizo de Santa Rosa.

Dina Boluarte reafirma soberanía del Perú sobre isla Chinería: "No hay nada que tratar con Colombia".

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO: VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2025

video

24 Horas SJL: vecinos amenazan con linchar ladrones

video

24 Horas Trujillo: intervienen a sujeto que extorsionaba desde su celda en prisión

video

Aníbal Quiroga: "A la JNJ le faltan dientes, ha ordenado una reposición y simplemente no la acatan"

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 7 DE AGOSTO DEL 2025

video

Eduardo Ferrero sobre declaraciones de Petro: "Son lamentables, desafortunadas y hasta temerarias"

video

Augusto Hernández sobre isla Chinería: "No pueden obligar a Perú a litigar en la Corte de La Haya"

video

Aparece otra víctima de sujeto que realizó tocamientos indebidos a actriz Kimberly Pérez

video

Chorrillos: extorsionadores atacan vivienda de concesionario escolar y exigen S/ 50 mil

video

Tramo de la avenida Paseo Colón se reabrirá este domingo 10 de agosto

video

Congreso dividido por propuesta de declarar a 'Melcochita' Patrimonio Cultural

video

Congreso define nuevo cuadro de comisiones para el periodo 2025-2026

video

Ministro Malaver responsabiliza a gobiernos anteriores por falta de chalecos antibalas para PNP

video

Premier Eduardo Arana y una delegación de ministros visitan distrito fronterizo de Santa Rosa

video

Dina Boluarte reafirma soberanía del Perú sobre isla Chinería: "No hay nada que tratar con Colombia"

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 08 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo