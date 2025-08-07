24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO: VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2025
ATENCIÓN Ya estamos EnVivo en 24Horas bajo la conducción de paolamoreno
Todos los detalles EN VIVO por PanamericanaTelevisión PanamericanaNoticias 2025 l TeCuidasMeCuidas
Desde 24 Horas
24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO: VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2025.
24 Horas SJL: vecinos amenazan con linchar ladrones.
24 Horas Trujillo: intervienen a sujeto que extorsionaba desde su celda en prisión.
Aníbal Quiroga: "A la JNJ le faltan dientes, ha ordenado una reposición y simplemente no la acatan".
2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 7 DE AGOSTO DEL 2025.
Eduardo Ferrero sobre declaraciones de Petro: "Son lamentables, desafortunadas y hasta temerarias".
Augusto Hernández sobre isla Chinería: "No pueden obligar a Perú a litigar en la Corte de La Haya".
Aparece otra víctima de sujeto que realizó tocamientos indebidos a actriz Kimberly Pérez.
Chorrillos: extorsionadores atacan vivienda de concesionario escolar y exigen S/ 50 mil.
Tramo de la avenida Paseo Colón se reabrirá este domingo 10 de agosto.
Congreso dividido por propuesta de declarar a 'Melcochita' Patrimonio Cultural.
Congreso define nuevo cuadro de comisiones para el periodo 2025-2026.
Ministro Malaver responsabiliza a gobiernos anteriores por falta de chalecos antibalas para PNP.
Premier Eduardo Arana y una delegación de ministros visitan distrito fronterizo de Santa Rosa.
Dina Boluarte reafirma soberanía del Perú sobre isla Chinería: "No hay nada que tratar con Colombia".
Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.
24 Horas
Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.