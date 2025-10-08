GRABADO el 08-10-2025

Acaban con la vida de padre de familia y su hijo de 15 años EnVivoLR

Según los familiares de los fallecidos, el hecho ocurrió cuando desconocidos armados irrumpieron en el inmueble de la familia con la finalidad de llevarse una motocicleta. Todo esto sucedió en presencia de la esposa de Elmer, quien, por defender a su esposo, recibió un disparo en la cara y resultó herida. También estaban presentes sus otros dos hijos menores de edad.



Acaban con la vida de padre de familia y su hijo de 15 años

