GRABADO el 30-10-2025

"Mis vecinos y yo vimos un águila con rasgos de hombre volando" SEGMENTO ViajeAOtraDimensión

Franklin Camus comparte su impactante experiencia con el hombre pájaro, también conocido como Ancca, una misteriosa criatura que varios aseguran haber visto surcando los cielos del Perú. ¿Qué fue lo que realmente vio en aquella noche nublada?

Sintoniza ViajeAOtraDimensión miércoles y jueves a las 11:00 p.m.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP! / RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

EN VIVO ELECCIONES 2026: ¿SE PODRÁ VOTAR CON CELULAR? RPPESPECIALES.

ENVIVO ENCENDIDOS 30/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

La Libertad: delincuentes detonaron potente explosivo en clínica de El Porvenir RPPDESPACHO.

Asesores de LUCINDA VÁSQUEZ EXPLICAN por qué preparaban ALIMENTOS a CONGRESISTA ADNRPP.

"Mis vecinos y yo vimos un águila con rasgos de hombre volando" SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

Exasesor EXPLICA por qué CORTÓ las UÑAS a la congresista LUCINDA VÁSQUEZ en SU OFICINA ADNRPP.

Susy rechaza regresar a la política: Gracias, pero no SEGMENTO PurosFactos.

Atento a estos riesgos en Halloween: golosinas y disfraces podrían ser tóxicos ENCENDIDOSRPP.

Nuevo avistamiento de Ancca, el misterioso hombre pájaro vuelve a mostrarse shortrpp.

Cifra de fallecidos se duplica tras megaoperativo policial en Brasil SEGMENTO PurosFactos.

Asesores de congresista LUCINDA VÁSQUEZ hablan en EXCLUSIVA tras POLÉMICAS FOTOGRAFÍAS ADNRPP.

¿Qué implicancias tiene la nulidad de peajes para Rutas de Lima? ADNRPP ENTREVISTA.

Extorsionadores siguen haciendo de las suyas pese al ESTADO DE EMERGENCIA SEGMENTO PurosFactos.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 30/10/2025 ADNRPP.

ENVIVO PERÚ VS. BOLIVIA: ÚLTIMO AMISTOSO DEL AÑO CONFIRMADO TOCOYMEVOY.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

EN VIVO ELECCIONES 2026: ¿SE PODRÁ VOTAR CON CELULAR? RPPESPECIALES

video

ENVIVO ENCENDIDOS 30/10/2025 ENCENDIDOSRPP

video

La Libertad: delincuentes detonaron potente explosivo en clínica de El Porvenir RPPDESPACHO

video

Asesores de LUCINDA VÁSQUEZ EXPLICAN por qué preparaban ALIMENTOS a CONGRESISTA ADNRPP

video

"Mis vecinos y yo vimos un águila con rasgos de hombre volando" SEGMENTO ViajeAOtraDimensión

video

Exasesor EXPLICA por qué CORTÓ las UÑAS a la congresista LUCINDA VÁSQUEZ en SU OFICINA ADNRPP

video

Susy rechaza regresar a la política: Gracias, pero no SEGMENTO PurosFactos

video

Atento a estos riesgos en Halloween: golosinas y disfraces podrían ser tóxicos ENCENDIDOSRPP

video

Nuevo avistamiento de Ancca, el misterioso hombre pájaro vuelve a mostrarse shortrpp

video

Cifra de fallecidos se duplica tras megaoperativo policial en Brasil SEGMENTO PurosFactos

video

Asesores de congresista LUCINDA VÁSQUEZ hablan en EXCLUSIVA tras POLÉMICAS FOTOGRAFÍAS ADNRPP

video

¿Qué implicancias tiene la nulidad de peajes para Rutas de Lima? ADNRPP ENTREVISTA

video

Extorsionadores siguen haciendo de las suyas pese al ESTADO DE EMERGENCIA SEGMENTO PurosFactos

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 30/10/2025 ADNRPP

video

ENVIVO PERÚ VS. BOLIVIA: ÚLTIMO AMISTOSO DEL AÑO CONFIRMADO TOCOYMEVOY

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 30 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo