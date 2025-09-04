GRABADO el 04-09-2025

Queman congreso en Indonesia por alza de sueldos a legisladores Y PERÚ REACCIONA ASÍ

RECHAZO LLEGA AL TAL NIVEL En Indonesia, la indignación por el anuncio del aumento de sueldo a los legisladores desató una violenta protesta que terminó con el Congreso en llamas. La noticia generó una curiosa reacción en Perú, donde numerosos usuarios en redes sociales sugirieron tomar el caso como un ejemplo de protesta ciudadana. El malestar se da en un contexto de alto rechazo hacia el Parlamento peruano, que, coincidentemente, días atrás propuso un incremento salarial para los futuros senadores y diputados. Dicha medida, que podría beneficiar a los legisladores que resulten reelegidos en 2026, fue retirada tras la polémica que provocó en la ciudadanía.



Desde El Búho pe

