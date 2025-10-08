Sutep cuestiona al MEF por observaciones a la Ley Nº 3864: "¿Cuáles son sus propuestas?"
En diálogo con Exitosa, la dirigente nacional del Sutep, Rosa María Leyzaquía, cuestionó a la presidenta Dina Boluarte y al MEF por observar la ley que otorgaba pensión mínima de S/ 3.300 a docentes cesantes y jubilados alegando que es imposible pagar lo aprobado por el Congreso.
Sutep cuestiona al MEF por observaciones a la Ley Nº 3864: "¿Cuáles son sus propuestas?".
