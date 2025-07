GRABADO el 25-07-2025

Abogado de niñera que retuvo a bebé de dos años: Mi cliente tiene afectación psicológica

Tras conocerse el caso de una niñera que se había llevado a una bebé de dos años de Ventanilla al Agustino, por lo que, el Primer Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente Piedra y Ventanilla dictó seis meses de prisión preventiva contra Candy Palacios.



Al conocerse el veredicto, el abogado de la acusada, Walter Chinchay, cuestionó la decisión de las autoridades de justicia y enfatizó que su patrocinada debió ser sometida a una serie de estudios, debido a que, considera que no estaría 100 bien.



Tiene ciertas lagunas. Un poco que se ríe, como que está perdida. Con la máxima experiencia que tengo, para mí honestamente tiene alguna afectación psicológica, por eso, era importante que la Fiscalía pida un examen (psicológico), comentó.



MINISTERIO PÚBLICO PEDIRÁ CADENA PERPETUA



De acuerdo a Chinchay, la niñera hasta el momento no es consciente de lo que ha hecho con la menor, sin embargo, considera que el Ministerio Público solicitará la mayor pena contra Candy Palacios. Ella no sabe lo que ha hecho. Ni sabe lo que es secuestro () La Fiscalía pedirá su recurso acusatorio pidiendo la cadena perpetua.

