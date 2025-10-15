GRABADO el 15-10-2025

¿Votar por distintos partidos? Así funciona el voto cruzado en las EG2026 JNE te explica

¿Sabías que el voto cruzado estará permitido en las Elecciones Generales 2026?



Esto significa que, como elector, podrás elegir candidatos de diferentes organizaciones políticas: una para la fórmula presidencial, otra para el Congreso y otra para el Parlamento Andino.



SÍGUENOS

Facebook: https://www.facebook.com/JNE.Peru

Twitter / X: https://twitter.com/jneperu

Instagram: https://www.instagram.com/jne.peru

Tiktok: https://www.tiktok.com/jne.peru



JNE votación PolíticaPerú NoticiasPerú EG2026 céduladevotación comiciosgenerales

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE al Día Candidatos deben dejar discursos de violencia 17 de octubre de 2025.

ENVIVO JNE y Transparencia unen esfuerzos por elecciones íntegras y una ciudadanía informada.

Envivo Firma de convenio entre la Asociación Civil Transparencia y el JNE.

ENVIVO Elige2026.

Envivo Ceremonia de Cooperación Interinstitucional entre UNICEF y el JNE.

EN VIVO JNE al Día Vacancia de autoridades: JNE resuelve casos 16 de octubre de 2025.

JNE resuelve vacancia de autoridades a nivel nacional.

¿Congresistas pueden hacer campaña electoral? JNE responde .

Voto digital: JNE auditará solución desarrollada por la ONPE 15 de octubre de 2025.

EN VIVO JNE al Día Elecciones Generales: Lo que debe saber antes de votar 15 de octubre de 2025.

¿Primera vez votando en el 2026? Todo lo que debes saber.

JNE audita el voto digital rumbo a las Elecciones Generales 2026.

¿Votar por distintos partidos? Así funciona el voto cruzado en las EG2026 JNE te explica.

Faltas a la ley electoral: ¿Quiénes ven estos casos en cada localidad?.

PERÚ ELECTORAL: Transparencia rumbo a las Elecciones 2026.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.