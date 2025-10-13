GRABADO el 13-10-2025

JNE: Vence plazo para que funcionarios renuncien si desean postular a elecciones

EnVivo: Hoy vence el plazo para que aquellos funcionarios que decidan postular a las Elecciones Generales del próximo año renuncien a sus cargos. Conversamos con Yéssica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones.



Desde Agencia de Noticias Andina

Además hoy día 13 de Octubre

