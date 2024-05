Esta semana, el Congreso aprobó, con 98 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención, el texto sustitutorio que autoriza la libre disposición del 100% de la CTS hasta diciembre del 2024. Una decisión que ha generado diversas reacciones entre los peruanos.



Precisamente, un equipo de Panorama salió a las calles de Lima para conocer la opinión de los ciudadanos. Algunos se mostraron a favor del retiro al considerar que es necesario contar con el dinero para enfrentar la recesión económica que atraviesa el país.



Sin embargo, otras personas están en contra de la libre disposición de la CTS al considerar que la decisión es populista, señalando que el Congreso desprotege a los trabajadores que no podrán contar con este dinero en un futuro cuando realmente lo necesiten.



TODAVÍA NO HAY CRONOGRAMA



Hasta el momento no hay un cronograma para el retiro de la CTS. Si bien se aprobó el dictamen, este será remitido a la presidenta Dina Boluarte para su promulgación y luego entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Más videos de Panorama

Todos los videos desde el canal Panorama en Youtube.