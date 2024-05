¡Un nuevo ataque al colegio! Así como lo escucha, los atentados a colegios regresan después de 10 días. Esta vez, el colegio Montalcini European College de la Urb. Las Casuarinas fue víctima de los delincuentes, quienes fueron grabados por cámaras de seguridad cuando dejaron el elemento detonante.



Un sujeto vestido de negro se acerca a la puerta principal del imponente colegio, donde deja el explosivo y corre desesperadamente. Minutos después, deja un artefacto explosivo encendido.



La abuela de uno de los estudiantes mostró su preocupación y reclamó al colegio por no poner seguridad privada, siendo esta una institución que cobra una tarifa nada baja.



Cuando nos encontrábamos en el lugar, fue triste escuchar que los menores han normalizado la criminalidad con frases como Mamá, no me morí, Espera que sea más fuerte y otras más, que demuestran lo distorsionada que se encuentra nuestra sociedad.



