GRABADO el 07-10-2025

Presidente de Ecuador busca combatir inseguridad en su país con apoyo de EE.UU., según experto

En conversación con Exitosa, el internacionalista Francisco Belaunde indicó que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, buscaría combatir la criminalidad e inseguridad de su país con apoyo del actual gobierno de Estados Unidos.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 8/10/25.

Gobierno brindará apoyo psicológico y económico a hijos de choferes asesinados por extorsionadores.

Héctor Vargas sobre apoyo estatal a deudos de transportistas víctimas de la delincuencia.

TC ordena reponer a juez supremo destituido por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

Congreso debatirá moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia.

Elecciones 2026: aprueban difusión de encuestas hasta tres días antes de los comicios.

Chiclayo: reportan presencia de roedores en pasillos del Hospital Regional de Lambayeque.

VES: extorsionador amenaza a conductor para que envíe mensaje a sus compañeros.

Se conmemora hoy el Combate de Angamos, hito clave de la Guerra del Pacífico.

Elecciones 2026: Este es el plazo máximo que tienen las autoridades para renunciar y postular.

Óscar Arriola asegura que la PNP continúa tras los pasos de Vladimir Cerrón.

Trump busca imponer su plan de paz en Gaza para lograr el premio Nobel, señala internacionalista.

Trump busca imponer su plan de paz en Gaza para lograr el premio Nobel, señala internacionalista.

Donald Trump atacaría Venezuela con "bombardeos" para acabar con Nicolás Maduro, señala experto.

Presidente de Ecuador busca combatir inseguridad en su país con apoyo de EE.UU., según experto.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 8/10/25

video

Gobierno brindará apoyo psicológico y económico a hijos de choferes asesinados por extorsionadores

video

Héctor Vargas sobre apoyo estatal a deudos de transportistas víctimas de la delincuencia

video

TC ordena reponer a juez supremo destituido por el caso Cuellos Blancos del Puerto

video

Congreso debatirá moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia

video

Elecciones 2026: aprueban difusión de encuestas hasta tres días antes de los comicios

video

Chiclayo: reportan presencia de roedores en pasillos del Hospital Regional de Lambayeque

video

VES: extorsionador amenaza a conductor para que envíe mensaje a sus compañeros

video

Se conmemora hoy el Combate de Angamos, hito clave de la Guerra del Pacífico

video

Elecciones 2026: Este es el plazo máximo que tienen las autoridades para renunciar y postular

video

Óscar Arriola asegura que la PNP continúa tras los pasos de Vladimir Cerrón

video

Trump busca imponer su plan de paz en Gaza para lograr el premio Nobel, señala internacionalista

video

Trump busca imponer su plan de paz en Gaza para lograr el premio Nobel, señala internacionalista

video

Donald Trump atacaría Venezuela con "bombardeos" para acabar con Nicolás Maduro, señala experto

video

Presidente de Ecuador busca combatir inseguridad en su país con apoyo de EE.UU., según experto

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día de la Educación Física en el Perú

Día de la Educación Física en el Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Combate de Angamos

Combate de Angamos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 08 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo