GRABADO el 10-10-2025

Las 5 del día: inician Plan Nacional contra las heladas y friaje

1.- José Jerí inicia funciones como Jefe de Estado e insta compromiso para ganar guerra a delincuencia



2.- Inician Plan Nacional contra las heladas y friaje a favor de 54 mil productores agrarios



3.- Realizan inversión histórica en la recuperación de pasivos ambientales y a favor del medio ambiente



4.- Aprueban procedimientos sobre CTS y subsidios por sepelio para docentes universitarios



5.- Perú conmemora hoy el Día Nacional del Cuy







