GRABADO el 04-10-2025

Surco: caen estafadores que usaban documentos y uniformes de la FAP

Como si fueran verdaderos miembros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), tres personas ingresaban a instalaciones militares portando uniformes y documentos falsos, simulando operaciones de compra de repuestos aeronáuticos valorizadas en miles de soles. La fachada de esta organización delictiva cayó tras un operativo de la División de Estafas de la Dirincri realizado en el distrito de Surco.



Los detenidos fueron identificados como Stephanie Ramos Boero, José Valladares y Federico Espinoza, este último vestido con uniforme oficial de la FAP y haciéndose pasar por militar activo. Según la Policía, los falsos oficiales contactaban a empresarios del rubro aeronáutico para ofrecer supuestas órdenes de compra y contratos con la institución, respaldándose en sellos y documentos falsificados para hacer creíble el engaño.



Durante la intervención, los agentes incautaron equipos celulares, papelería adulterada y órdenes de compra falsas. En sus declaraciones, los implicados negaron los hechos, aunque uno de ellos admitió que se encontraba ofreciendo órdenes de compra para la FAP en un restaurante. El chofer del vehículo que los trasladaba aseguró desconocer las actividades ilícitas del grupo.



TRASLADADOS A LA DEPINCRI



Los tres implicados fueron trasladados a la Dirincri para continuar con las diligencias de ley. Por su parte, la Fuerza Aérea del Perú emitió un comunicado en el que aclaró que los intervenidos no pertenecen a la institución y que ya se ha iniciado una investigación rigurosa para determinar si hubo otros involucrados o filtraciones internas que facilitaron el accionar de esta peligrosa banda.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 04/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

