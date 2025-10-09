GRABADO el 09-10-2025

¡NI AGUA MARINA SE SALVA! ¿HASTA CUANDO? UNO MÁS ENVIVO

EJECUTIVO se presenta en el CONGRESO para responder por atentado contra AGUA MARINA EN VIVO.

Techo de comisaría en Surquillo colapsa y deja tres policías heridos El Comercio.

ICE rompe ventana de auto con bebé adentro durante arresto en EE.UU. El Comercio.

Trump militariza Chicago con despliegue de 500 soldados de la Guardia Nacional El Comercio.

ATENTADO A AGUA MARINA, RECORREMOS EL LUGAR DE LA TRAGEDIA HOY A LAS 5 P.M. EN pasaenlacalle.

Agua Marina: ¿cuál es el estado de salud de los Hnos. Quiróga y demás víctimas? El Comercio.

¡NI AGUA MARINA SE SALVA! ¿HASTA CUANDO? UNO MÁS ENVIVO.

BALACERA EN SHOW DE AGUA MARINA: RECORREMOS EL LUGAR DE LA TRAGEDIA Pasa en la Calle EN VIVO.

Conmoción en Perú tras atentado contra grupo Agua Marina durante concierto en vivo El Comercio.

Balacera en concierto de Agua Marina deja a cinco heridos en Chorrillos El Comercio.

Ataque a Agua Marina: violencia desbordada en medio de crisis política Mirada de Fondo.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Trump y republicanos estallan El Comercio.

Trump exige cárcel para alcalde de Chicago por evitar redadas migratorias El Comercio.

¿Qué es el Plan Independencia 200?: la estrategia chavista para enfrentar a EE.UU.? El Comercio.

¿Por qué el premier Arana se niega a declarar en emergencia al transporte? El Comercio.

