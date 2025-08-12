Numerología: el arte de descifrar tu destino a través de los números
Los números no solo miden, también cuentan historias. La numerología interpreta fechas, nombres y ciclos para mostrar patrones, desafíos y lecciones ocultas. Desde Pitágoras hasta civilizaciones como los incas o mayas, las cifras han sido llave para entender el destino y la energía de cada persona.
Descubre más en nuestro reportaje especial de Hora Contacto. ¡Dale play y déjate sorprender!
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TVPerú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
