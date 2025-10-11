GRABADO el 11-10-2025

Hamás no participará del acuerdo de paz en Gaza LR

El esperado acuerdo de paz en Gaza sufrió un revés luego de que Hamas anunciara que no asistirá a la ceremonia oficial, alegando que no participará en ningún evento que implique tutela extranjera sobre el territorio palestino. Según Reuters y AFP, el grupo rechazó la invitación al considerar que la administración de Gaza debe ser exclusivamente palestina, aunque aclaró que no se opone al alto el fuego ni a la reconstrucción si no hay control externo.







