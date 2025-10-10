GRABADO el 10-10-2025

PBO - En Vivo

PBO es el primer canal multi-plataforma de Perú. Fundado en el 2016 por Phillip Butters, PBO te trae lo último en información y opiniones.

PBO en vivo:

Desde PBO

¿Qué opinan los ciudadanos sobre la vacancia de Dina Boluarte?.

PBO Noticias: Dina Boluarte fue vacada - En Vivo (Viernes 10 de octubre del 2025).

Phillip Butters llama a la calma a la ciudadanía tras vacancia de Dina Boluarte.

¿Dina Boluarte huirá del país tras ser vacada? PBO Noticias.

¿Quién es el nuevo presidente del Perú, José Jerí?.

Incapacidad moral permanente: Dina Boluarte fue vacada.

PBO Salud con la Lic. Chantal Páucar - En Vivo (Jueves 09 de octubre del 2025).

¿Boluarte renunciará a la presidencia?.

Combutters por PBO: Moción de vacancia contra Dina Boluarte -En Vivo (Jueves 09 de octubre del 2025).

¿Dina Boluarte huirá del país?.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

