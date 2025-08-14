GRABADO el 14-08-2025

EXITOSA DEPORTES ALIANZA RUMBO A CUARTOS DE FINAL DE LA SUDAMERICA - HOY LE TOCA A LA U - 14/08/25

Restaurante 'El Mistiano' premia a los fieles oyentes de Exitosa por aniversario de Arequipa.

EXITOSA DEPORTES ALIANZA RUMBO A CUARTOS DE FINAL DE LA SUDAMERICA - HOY LE TOCA A LA U - 14/08/25.

EXITOSA DEPORTES ALIANZA RUMBO A CUARTOS DE FINAL DE LA SUDAMERICA - HOY LE TOCA A LA U - 14/08/25.

Restaurante El Mistiano y Exitosa premian a 20 oyentes con almuerzo arequipeño.

Restos de policía asesinado llegan a comisaría Laura Caller para recibir honores.

Alessandro Burlamaqui: "Cada partido es importante y se merece respeto".

MTC ratifica soberanía peruana sobre Santa Rosa: "Somos firmes en nuestra posición".

Los Olivos: Delincuente implicado en asesinato de policía es trasladado a la Dirincri.

Mañana Arequipa, Piura y Huánuco celebrarán su aniversario: ¿Cuál es la oferta turística?.

Arequipa celebra su 485 aniversario con misa, Te Deum y sesión solemne.

Huánuco celebra su 486 aniversatio con lo mejor de su gastronomía.

Congreso: Oficialía Mayor propone reducir minutos de participación de parlamentarios.

Clausuran juegos mecánicos de parque central de Chosica tras accidente que dejó 2 menores heridos.

Poder Judicial evalúa ampliar detención de topógrafos colombianos en Santa Rosa.

Santa Rosa: Exitosa continúa reportando desde la zona fronteriza peruana Colombiana.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

