GRABADO el 07-10-2025

Transportistas rechazan recomendación de Boluarte sobre llamadas extorsivas: "No contestar es morir"

En medio de la ola de extorsiones que golpea al sector transporte, la presidenta Dina Boluarte recomendó a la ciudadanía especialmente a los conductores no contestar llamadas ni abrir mensajes de números desconocidos. La mandataria señaló que esta sería una medida preventiva frente al incremento de amenazas telefónicas.



Sin embargo, su mensaje ha sido duramente criticado por los gremios de transportistas, quienes aseguran que tal consejo está desconectado de la realidad que enfrentan a diario. Los choferes y cobradores afirman que ignorar las llamadas no los libra del peligro, sino que puede costarles la vida.



Miguel Palomino, presidente de la Confederación de Transportistas del Perú, calificó la recomendación presidencial como una sentencia de muerte anunciada. No contestar es morir. Un día de retraso en el pago y los asesinan sin piedad, advirtió.



¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?



El exviceministro del Interior, Julio Corcuera, explicó que las mafias operan con precisión y violencia. En tanto, el experto ecuatoriano en seguridad Jean Paul Pinto propuso que la Policía trabaje infiltrada en las empresas de transporte, de modo que pueda responder las llamadas extorsivas para rastrear su origen y actuar de manera inmediata.

