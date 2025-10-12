GRABADO el 12-10-2025

ASÍ REACCIONAN LOS VECINOS TRAS INCENDIO EN PAMPLONA ALTA, SAN JUAN DE MIRAFLORES LR

El incendio en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, dejó una escena devastadora: más de 300 viviendas prefabricadas fueron consumidas por las llamas, según informó el comandante Jaime Palacios, jefe de los Bomberos de Lima Sur. Me siento muy mal, todo se quemó, hemos perdido todo, las casitas todas se han quemado. Ahí hay señores, niños, no sabemos si se han quemado o no, no sabemos nada, contó una vecina afectada. En cuestión de minutos, decenas de familias quedaron sin hogar y sin pertenencias.

Entre los damnificados se encuentra José Prado, vecino con 14 años en la zona, quien perdió su vivienda y los ahorros que había guardado para el futuro de su hija. Yo tenía un espacio de siete metros, pequeño, pero era mi hogar. Se han quemado mis ahorros, tenía 1.200 soles guardados para mi hija, que está en cuarto de secundaria y quería postular a Beca 18.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Escritoras

Día de la Escritoras

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

