Agua potable: la ruta del agua hasta nuestros hogares
El agua limpia que llega a nuestro hogar, lista para beber y usar a diario pasó por un complejo proceso de potabilización, cumpliendo rigurosamente con todos los estándares de calidad y salubridad. En la planta de tratamiento La Atarjea de Sedapal, este recurso natural atraviesa distintas etapas y quedar apta para el consumo humano.
Música de Bensound
Artista: TURNIQUE
Código de licencia: BHKWC2KXA3AIUPCQ
Desde Agencia de Noticias Andina
Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.
