GRABADO el 07-08-2025

¡QUIEREN LINCHARLO! Congresistas exigen a Dina militarizar isla Santa Rosa por culpa de Petro

-Congresistas pegan el grito al cielo por declaraciones de Gustavo Petro sobre la soberanía peruana de Isla Santa Rosa: Quiere que entremos en guerra



-Jorge Montoya exige suspender a Ruth Luque por invitar a congresista colombiano en plena disputa por isla Santa Rosa



-Fiscalía solicita más de 22 años de cárcel para José Luna Gálvez



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

petro jorgemontoya jorgeluna noticiasperu envivo

Desde El Búho pe

ADVERTENCIA Esta es la lección que nos dejó la elección del actual Congreso, de cara al 2026.

Congresistas peruanos y políticos colombianos quieren guerra Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Arequipa: Fiscalía da detalles sobre robo cibernético millonario a instituciones públicas.

Loreto: Loretanos rechazan declaraciones de Petro sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Rafael López Aliaga revela que Luis Castañeda le pidió continuar su obra política.

¡URGENTE, SAQUEN A LA FISCAL! JNJ se queja al Congreso de Delia Espinoza no repone a Benavides.

PASÓ EN EL PERÚ: López Aliaga revela que Luis Castañeda le pidió continuar su obra política.

Olvidados hasta que hay conflicto: Rechazo a Dina y Petro en el Amazonas por disputa territorial.

¡TENSIÓN EN LA FRONTERA! Perú tomará medidas ante el ingreso no autorizado de avión colombiano.

JUEGAN PARA SI MISMOS El congreso cambió reglas electorales para no salir perdiendo, según analista.

Partidos y alianzas electorales, ¿qué se juega en las regiones? AGENDA REGIONAL.

Cusco: Cusco no quiere chatarra: gobernador Salcedo acelera su tren político PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Familiares del 15 de diciembre a López Aliaga: No olvidamos sus agravios.

Live - Powered By Streamlabs Talk Studio.

¡QUIEREN LINCHARLO! Congresistas exigen a Dina militarizar isla Santa Rosa por culpa de Petro.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.