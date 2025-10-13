¡RENUNCIAS COMO CANCHA! LÓPEZ ALIAGA y ACUÑA RENUNCIAN hoy para ser presidentes HLR
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga anunció que renunciará a su puesto como autoridad edil este lunes 13 de octubre. López Aliaga señaló que se concentrará netamente en su candidatura a las elecciones presidenciales 2026.
Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.
