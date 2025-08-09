GRABADO el 09-08-2025

Maradona visita a Chumpitaz El Comercio

Héctor Chumpitaz: la lesión que lo alejó del Mundial '82 y la inolvidable visita de Maradona. "Héctor Chumpitaz, el 'Gran Capitán de América' y el fútbol peruano, sufrió un grave accidente el 20 de diciembre de 1981. "Fue llevado de emergencia a la Clínica Javier Prado, donde le confirmaron la rotura y la necesidad de operación. Un día después, el 21 de diciembre, Maradona, recién llegado de Ecuador para jugar por Boca Juniors contra Alianza Lima, lo visitó en la clínica gracias a una iniciativa de El Comercio. Un gesto de solidaridad del 10 que emocionó a todos.



