GRABADO el 08-10-2025

Denuncias por extosión casi al 80 del total de distritos de Lima y Callao

En entrevista con Exitosa, el analista de datos, Juan Carlos Carbajal, indicó que 40 de los 50 distritos de Lima y Callao han reportado un aumento en las denuncias por extorsión entre enero y septiembre del 2025, en comparación al mismo periodo del año pasado.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Combate de Angamos: Marina de Guerra convoca a un minuto de silencio en homenaje a Miguel Grau.

Ate: poste a punto de caer representa peligro para transeúntes.

Tumbes: más de 80 extranjeros ilegales fueron expulsados por la frontera con Ecuador.

Transportistas a favor de entrega de subsidio a hijos de choferes asesinados:"Pedimos más empatía".

Ancón I: Hallan celulares y dispositivos de señal wifi en celdas de alias 'El Jorobado' y 'JJ'.

Trujillo: detienen a policías por presunta coima de S/1.000 a conductor.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 8/10/25.

Denuncias por extosión casi al 80 del total de distritos de Lima y Callao.

Captura de 'El Monstruo': "La Policía Peruana no tenía la remota idea de su ubicación".

Defensor de la PNP sobre polémica por agente en transporte público: "Se sintió vulnerada".

Descarta impulsar nuevo de llegar a perder la vida otro transportista a manos de la delincuencia.

Manuel Rosas sobre reuniones de las autoridades con transportistas: "Quieren ser los salvadores".

Gobierno brindará apoyo psicológico y económico a hijos de choferes asesinados por extorsionadores.

Héctor Vargas sobre apoyo estatal a deudos de transportistas víctimas de la delincuencia.

TC ordena reponer a juez supremo destituido por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Combate de Angamos: Marina de Guerra convoca a un minuto de silencio en homenaje a Miguel Grau

video

Ate: poste a punto de caer representa peligro para transeúntes

video

Tumbes: más de 80 extranjeros ilegales fueron expulsados por la frontera con Ecuador

video

Transportistas a favor de entrega de subsidio a hijos de choferes asesinados:"Pedimos más empatía"

video

Ancón I: Hallan celulares y dispositivos de señal wifi en celdas de alias 'El Jorobado' y 'JJ'

video

Trujillo: detienen a policías por presunta coima de S/1.000 a conductor

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 8/10/25

video

Denuncias por extosión casi al 80 del total de distritos de Lima y Callao

video

Captura de 'El Monstruo': "La Policía Peruana no tenía la remota idea de su ubicación"

video

Defensor de la PNP sobre polémica por agente en transporte público: "Se sintió vulnerada"

video

Descarta impulsar nuevo de llegar a perder la vida otro transportista a manos de la delincuencia

video

Manuel Rosas sobre reuniones de las autoridades con transportistas: "Quieren ser los salvadores"

video

Gobierno brindará apoyo psicológico y económico a hijos de choferes asesinados por extorsionadores

video

Héctor Vargas sobre apoyo estatal a deudos de transportistas víctimas de la delincuencia

video

TC ordena reponer a juez supremo destituido por el caso Cuellos Blancos del Puerto

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día de la Educación Física en el Perú

Día de la Educación Física en el Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Combate de Angamos

Combate de Angamos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 08 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo