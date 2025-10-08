GRABADO el 08-10-2025

Denuncias por extosión casi al 80 del total de distritos de Lima y Callao

En entrevista con Exitosa, el analista de datos, Juan Carlos Carbajal, indicó que 40 de los 50 distritos de Lima y Callao han reportado un aumento en las denuncias por extorsión entre enero y septiembre del 2025, en comparación al mismo periodo del año pasado.



