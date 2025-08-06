GRABADO el 06-08-2025

Huaura: Vecina relata el terror que vivió niña de tres años mientras alcalde agredía a su madre

Gran indignación ha causado la agresión del alcalde del centro poblado Medio Mundo, en el distrito de Huaura, Diego Castillo Crisóstomo, quien fue denunciado y detenido por atacar violentamente a su pareja dentro de su vivienda.



Panamericana Televisión tuvo acceso exclusivo al testimonio de una vecina, quien brindó detalles sobre la brutal golpiza, la cual quedó registrada por cámaras de seguridad del inmueble.



TESTIGO CLAVE EN EL CASO



Mercedes Cifuentes Olórtegui fue la mujer que acudió rápidamente para auxiliar a la niña de tres años, hija de la pareja del alcalde, mientras el burgomaestre golpeaba a su pareja, sin mostrar control ni arrepentimiento.



Había gritos pidiendo ayuda. Yo estaba en mi casa y al salir vi a la niña llorando en la puerta, caminando de un lado a otro. Estaba desesperada porque presenció la agresión, relató la testigo.



Cifuentes logró ingresar a la vivienda e increpar al alcalde por sus actos, pero este, lejos de detenerse, según relató, le pidió que se retirara del lugar. La niña fue rescatada sana y salva.



TENTATIVA DE FEMINICIDIO



Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las investigaciones contra Diego Castillo Crisóstomo, y ha calificado la agresión contra la madre de su hija como tentativa de feminicidio.

Desde 24 Horas

