La delincuencia no tiene límites en La Libertad. Ezequiel Alayo Neyra, un hombre de 31 años, fue asesinado a balazos junto a su compañera de trabajo Johana Henríquez Sánchez, de 21 a manos de quienes serían temidos secuestradores.



Pero ellos no eran el blanco de estos criminales, sino el jefe de ambas víctimas, Emilio Julca Huamán, hombre vinculado a la minería ilegal en la zona y quien hoy estaría en cautiverio en manos de sus captores.



La víctima, popularmente conocido como Pantera, se dirigía de Pataz a Trujillo a bordo de una camioneta junto a sus trabajadores cuando habría sido interceptado por criminales. La policía sospecha de un secuestro o desaparición forzada.



EMPRESARIO SECUESTRADO



Pero este no es el único caso, recordemos que el empresario trujillano Iván Díaz Garrido permaneció 11 días privado de su libertad por la banda criminal Los Pulpos, quienes lo torturaron y le mutilaron los dedos de las manos. La familia de Díaz Garrido tuvo que pagar cera de 1 millón de soles por su liberación.

